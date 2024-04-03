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FIFA'dan Türk hakemleriyle ilgili karar! Hiçbiri listede yer almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FIFA&#039;dan Türk hakemleriyle ilgili karar! Hiçbiri listede yer almadı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemleri açıkladı. 45 ülkeden 89 maç görevlisi oyunlarda görevlendirildi. Listede Türk hakemler yer almadı.

FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı.

FIFA Hakem Komitesi, 45 ülkeden 89 maç görevlisini Olimpiyat Oyunları'nda görevlendirdiğini belirtti.

Görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi olduğu açıklandı.

TÜRK HAKEM YOK

Açıklanan listede Türkiye'den hakem görevlendirilmedi. Olimpiyatlar'da kadınlar mücadelesi 25 Temmuz 2024'te başlayacak ve 10 Ağustos 2024'te Paris'teki Parc des Princes'te yapılacak altın madalya maçıyla sona erecek. Erkekler müsabakası 24 Temmuz 2024'te başlayacak, altın madalya maçı ise 9 Ağustos 2024'te yine Parc des Princes'te yapılacak. Ayrıca turnuvada VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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