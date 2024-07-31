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Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti karşısında

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk maçında Hollanda'yı yenen Filenin Sultanları, yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ikinci maçında yarın Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele TSİ 10.00'da başlayacak.

İlk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen milli takım, Dominik Cumhuriyeti karşısında galip gelmesi durumunda çeyrek final için büyük avantaj sağlayacak.

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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