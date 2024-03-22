Formula 1 2024 sezonunda rekabet Avustralya Grand Prix'siyle devam ediyor!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun 4.yarışı Avustralya'da koşulacak. Melbourne bulunan Albert Park'ta yapılacak yarış 24 Mart Pazar günü TSİ 07:00'de başlayacak. Sıralama turları ise 23 Mart Cumartesi günü TSİ 08:00'de yapılacak.

Formula 1 2024 Dünya Şampiyonası'nda, sezonunda 3.yarışı Avustralya'da yapılacak. Avustralya GP, Melbourne’deki 5 bin 278 metre uzunluğundaki Albert Park Pisti’nde, 58 tur üzerinden koşulacak.

Sıralama turları 21 Mart Cumartesi günü saat 08:00'de, yarış ise 24 Mart Pazar günü TSİ 07.00’de başlayacak.

Bu sezonun ilk iki yarışını Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazanmıştı. Bu pistteki en hızlı turu ise 2023 yılında 1:20.235 derecesiyle Meksikalı sürücü Sergio Perez atmıştı.

Avustralya Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 51 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 36

3. Charles Leclerc (Monako): 28

4. George Russell (Büyük Britanya): 18

5. Oscar Piastri (Avustralya): 16

Takımlar

1. Red Bull: 87

2. Ferrari: 49

3. McLaren: 28

4. Mercedes: 26

5. Aston Martin: 13