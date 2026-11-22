Max Verstappen, Las Vegas Grand Prix'sini kazanarak sezonun 4, kariyerinin 75. zaferine ulaştı. McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri podyumu tamamlarken pilotlar ve takımlar klasmanında şampiyonluk mücadelesi sona erdi.

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışı Las Vegas Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı. Sezonun 21. etabı, ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan 6,2 kilometrelik pistte 50 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Formula 1 Las Vegas Grand Prixsini Max Verstappen kazandı

LİDERLİK 35 KERE EL DEĞİŞTİRDİ

Bitiş çizgisini 1 saat 27 dakika 39.624 saniyeyle rakiplerinin önünde geçen Verstappen, bu sezon 4, kariyerinin 75. etap galibiyetini elde etti. Liderliğin 35 kez el değiştirdiği yarışta McLaren sürücüleri podyumu tamamladı. Büyük Britanyalı Landor Norris, 0.639 saniye geride ikinci, Avustralyalı Oscar Piastri ise 1.529 saniye farkla üçüncü oldu.

Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, 1 Kasım'daki Meksika Grand Prix'sini üçüncü bitirerek şampiyonluğunu ilan etmişti. Mercedes de Brezilya Grand Prix'sinde takımlar klasmanında şampiyonluğa ulaşmıştı.

F1'de sezonun 22. etabı Katar Grand Prix'si, 29 Kasım'da koşulacak.

Formula 1 Las Vegas Grand Prixsini Max Verstappen kazandı

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 402 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 304

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 267

4. George Russell (Büyük Britanya): 264

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 264

Takımlar

1. Mercedes: 666 puan

2. Ferrari: 517

3. Red Bull: 440

4. McLaren: 431

5. Racing Bulls: 114

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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