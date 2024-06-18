Fransa'nın yıldızından kötü haber! Mbappe'nin burnu kırıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelen Fransa'nın dünyaca ünlü kaptanı Kylian Mbappe'nin burnu kırıldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Avusturya ile Fransa takımları, Düsseldorf Arena’da karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta adeta kemik sesleri duyuldu! Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Kylian Mbappe'nin maçta burnu kırıldı!

FRANSA ZORLU MAÇTAN GALİP AYRILDI

İspanyol hakem Gil Manzano'nun düdük çaldığı müsabakanın 38. dakikasında sağ kanattan Kylian Mbappe'nin ortasında Maximilian Wöber kafayla topu kendi kalesine gönderdi ve Fransa 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca Fransa mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

MBAPPE'NİN BURNU KIRILDI

Müsabakanın 86. dakikasında Fransa'da Antoine Griezmann'ın kullandığı serbest vuruşta kafa topuna çıkan Kylian Mbappe, Avusturya oyuncusu Danso ile çarpıştı.

25 yaşındaki oyuncu çarpışmanın etkisiyle yerde kaldı. Hakem Manzano'nun talebiyle milli takım doktorları saha içinde Mbappe'nin tedavisini yaptı. Mbappe'nin forması kanla kaplandı. Yıldız forvet 90. dakikada sahayı terk etti.

Oyuncuya yakın bir kaynak AFP'ye yaptığı açıklamada, Mbappe'nin burnunun kırıldığını teyit etti.