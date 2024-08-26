Fred coştu Fener uçtu! Fenerbahçe güçlü Rizespor’u deplasmanda gole boğdu

Son maçta Göztepe’ye puan kaptıran Sarı Kanarya kritik karşılaşmada farka gitti. Sakatlıktan sonra ilk maçına çıkan Fred hat-trick yaptı, takımını sırtladı. Diğer goller Dzeko ve Alikulov (k.k.) imzalıydı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Süper Lig’de sezonun ilk tokadını Göztepe’den yiyen Fenerbahçe, son on maçta tulum çıkardığı Rize karşısına kendinden emin çıktı.

KLASMAN FARKIYLA

Ferdi’ye el sallayan sarı lacivertlilerde Osayi’nin de yokluğu endişeye sebebiyet verse de Fred’in geri dönüşü moralleri yükseltmişti. Jose Mourinho, sürprizlerine devam ederek Göztepe maçının yıldızı En-Nesyri’yi yedek soyundururken, İrfan Can’ı yine yedek oturtmayı tercih etmişti. Ancak ne oynadığı belli olmayan Fenerbahçe, yıldızlarının klas dokunuşlarıyla zafere koştu.

JENERİKLİK BİR GOL

Ev sahibi Rize maça tempolu ve hevesli başladı. Ancak Fenerbahçe başarılı bir savunmayla ilk dakikalardaki atakları zorlanmadan savuşturdu. Sarı lacivertlilerde yokluğu en çok hissedilen Fred, geri dönüşünü jeneriklik bir golle kutladığında dakika henüz 15 olmuştu: 1-0. Fred, İsmail ve Szymanski’nin orta sahayı tapulamasıyla maç âdeta tek kaleye döndü. Ancak gole yaklaşan Rize oldu. 42’de Varesanovic’in yakın mesafeden sert şutunda, Livakovic mükemmel bir kurtarışla skor değişikliğini önledi.

FRED BÖYLE İSTEDİ

Hocalar ilk yarı performanslarından memnun olsa gerek ki, iki takım da sahaya aynı kadrolarla döndü. Ama Fenerbahçe gol olup Rize’ye yağarak İlhan Palut’u pişman etti. 53’te Rize savunması ofsayt beklentisindeyken savunma arkasına sarkan Dzeko, dar açıdan plaseyle Gökhan’ı avladı: 2-0. Fred 60 ve 64’te attığı gollerle hat-trick keyfi yaşarken, 66’da Tadic, Alikulov’un kendi kalesini vurmasını sağladı. Skor 6 dakikada 5-0’a gelmişti. Tartışmaların odağındaki Mou, Fenerbahçe’yle en net zaferini yaşadı.

TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADI

Kanarya’ya tam destek

∂ Fenerbahçeli taraftarlar, Rize deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Çaykur Didi Stadı’nda takımlarının yanında yer alan sarı lacivertli taraftar, kendilerine ayrılan deplasman tribününü tamamen doldurdu. Fenerbahçe taraftarları maç boyunca takımlarına yoğun destek verdi.

MOU'NUN PRENSİ... FRED DÖRT MAÇ SONRA SAHALARA MUHTEŞEM DÖNDÜ

F.Bahçe’de sakatlığı geçen orta saha oyuncusu Fred dört maç sonra dün ilk 11’de forma giydi. Dakikalar 15’i gösterdiğinde taç çizgisi yakınında Tadic’ten topu alan Fred yaklaşık 20 metrelik çaprazdan şutuyla sahalarda ender görülen bir gol attı. Top havada öyle bir falso aldı ki reflekslerindeki başarısıyla dikkati çeken kaleci Gökhan Akkan bile ters ayakta kaldı ve topun ağlara gidişini izlemekle yetindi.

DEĞERLİ GALİBİYET

İkinci yarıda da iki gol bulan futbolcu takımının farklı kazanmasını sağlarkan Mourinho’nun onun yokluğunu niye hissettiğinin cevabını vermiş oldu. Fred’in yokluğunda F.Bahçe Şampiyonlar Ligi’nde Lille’e elenmiş, Göztepe ile berabere kalmıştı. Futbolcu maçın ardından, “Kritik bir maçtı ve değerli bir galibiyet aldık. Ben de gollerimle takımıma yardımcı oldum. Mühim olan üç puan” sözlerini kullandı.

CEZASI SONA ERDİ

Eğribayat döndü

∂ Sarı lacivertli takımda geçen sezon G.Saray derbisinde ceza alan kaleci İrfan Can Eğribayat geri döndü. Üç maçlık cezası sona eren ve ligde Adana Demirspor ile Göztepe maçlarında oynayamayan futbolcu dün yedek kulübesindeydi.

EN NESYRİ YEDEK KALDI

Üç farklı isim

∂ F.Bahçe’de dün Göztepe maçına göre üç farklı isim vardı. Sakat Osayi Samuel yoktu, Becao ve En Nesyri yedek soyundu. Bu futbolcuların yerine sağ bekte Mert Müldür, stoperde Djiku ve orta sahada Fred ilk 11’de görev yaptı.

İLKİ YAŞADILAR

Samet-Levent kadroda

∂ Fenerbahçe’de Levent Mercan ile Samet Akaydin bu sezon ilk defa bir resmî maçta kadroda yer aldı. İki futbolcu daha önce ligde oynanan iki maçta kadroda yer almamış, Avrupa Kupaları için ise UEFA listesine dâhil edilmemişti.

PANKART TAŞIDILAR

Daum’u unutmadılar

∂ Sarı lacivertli futbolcular hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Christoph Daum’u maç öncesi unutmadı. Futbolcular seremoniye Daum için, “Hep Kalbimizde Olacaksın” yazılı pankart ile çıktı.