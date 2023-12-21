Fred GS maçında oynayacak mı? Fred Süper Kupa’da var mı, Galatasaray maçında olacak mı, cezası ne zaman bitiyor?

21 Aralık 2023 15:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:46

Fred Süper Kupa maçında oynayacak mı? Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred son maçında doğrudan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fred’in kaç maç ceza alacağı ve Süper Kupa maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusu idi. İşte detaylar…

FRED SÜPER KUPA’DA VAR MI?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse, Fred Süper Kupa maçında forma giyemeyecek. Eğer Fred’e 4 maçtan az ceza verilirse, cezasını sadece Süper Lig maçlarında çekecek.

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.

FRED GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fred, Kayserispor maçında direkt kırmızı kart görerek bir sonraki Süper Lig maçında yani Galatasaray maçında cezalı konuma düştüğü için forma giyemeyecek. Ancak haftaya oynanacak olan Galatasaray maçında Fred’in oynayıp oynayamama durumu verilecek maç cezasına göre belli olacak.

FRED NEDEN KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ?

Kayserispor maçının uzatma dakikalarında duran top kazanan ev sahibinde atış öncesi hakeme itirazda bulunan Fred, sarı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ile konuşmasını sürdüren Fred bu kez doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.