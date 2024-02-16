Futbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Şubat 2024 23:00 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 23:00 - Güncelleme:

Mbappe, Eyüpspor, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un sosyal medyadan Kylian Mbappe ile ilgili yaptığı paylaşım sporseverleri şaşkına çevirdi.