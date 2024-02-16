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    • Haberler > Spor > Futbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

    Futbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye transfer teklifi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Futbol dünyası bu paylaşımı konuşuyor! Eyüpspor&#039;dan Kylian Mbappe&#039;ye transfer teklifi
    Mbappe, Eyüpspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un sosyal medyadan Kylian Mbappe ile ilgili yaptığı paylaşım sporseverleri şaşkına çevirdi.

    Sezon sonunda PSG'den ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olacağı öne sürülmüştü.

    Rekor fiyata sözleşme imzalaması beklenen Fransız yıldızla ilgili Eyüpspor'un yaptığı ilginç paylaşım gündem oldu.

    Resmi X hesabından paylaşım yapan TFF 1. Lig ekibi, Mbappe'ye 'Seni bekliyoruz' anlamına gelen We're waiting for you mesajıyla göndermede bulundu.

    Türk sporseverler Eyüpspor'un paylaşımına tebessüm ettiren yorumlarda bulundu.

    EYÜPSPOR'UN PAYLAŞIMI

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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