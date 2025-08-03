Ev kiralarken depozitoya dikkat! Mahkemelik olmayın

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Kira piyasasında son dönemde en çok tartışılan konulardan biri de depozito ödemeleri oldu. Özellikle 5 yıl ve üzeri süredir aynı evde oturan kiracılar, taşınırken ödedikleri depozito tutarlarının değer kaybettiğinden şikâyetçi. Ev sahipleri ise kanuni olarak ödedikleri miktarı iade ettiklerini savunuyor.

Bu durum, tarafları karşı karşıya getiriyor ve birçok dosya mahkemeye taşınıyor. Uzun süredir aynı evde yaşayan kiracılar, örneğin 2018 yılında 1.000 TL olarak ödedikleri depozitonun, bugünkü enflasyon oranları göz önüne alındığında satın alma gücünü neredeyse tamamen yitirdiğini belirtiyor.

Konuyu değerlendiren hukukçular, kira sözleşmesinde “depozito son kiraya sayılır” gibi açık bir ifade bulunmadıkça, ev sahibinin yalnızca aldığı miktarı aynen iade etmekle yükümlü olduğunu ifade ediyor.

Yani 1.000 TL alınan depozito, 5 yıl sonra da yine 1.000 TL olarak iade edilebiliyor. Bu noktada herhangi bir değer güncellemesi mecburiyeti bulunmuyor.

KİRACISI OLAN EVLER DAHA UCUZA GİDİYOR

Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar, özellikle kira artış oranları, depozito iadeleri ve bakım masrafları gibi konularda tırmanıyor. Bu süreçte, içinde kiracı bulunan dairelerin satış fiyatlarının, boş olanlara göre daha düşük olduğu gözlemleniyor.

Kiracı çıkarma davaları ortalama 2-3 yıl sürdüğü için, alıcılar bu süreci göze almak istemiyor. Özellikle yatırım amaçlı ev almak isteyenler, kiracıyla uğraşmak yerine boş daireleri tercih ediyor.

Bu da içinde kiracı olan evlerin fiyatlarını yüzde 10-30 oranında düşürebiliyor. Emlak sektörü temsilcileri, kiracılı ev satanların uygun fiyat yazdıklarını, alıcıların da bu riski göze alarak konut alımı yaptıklarını ifade ediyor.