Depremin sızısı mezar taşlarında... 'Toprak anneme sarıldığım gibi sarıl'

Adıyaman'da deprem felaketinde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybedenlerin mezar taşlarında yazanlar ve fotoğraflar yürekleri sızlatıyor. Depremzede vatandaşlar hüzünlendiren görüntüler için, "Bazı yazıları sonuna kadar okuyamıyorsunuz çünkü içiniz parçalanıyor ve yazıları hecelemeye başlıyorsunuz" diyerek duygularını dile getirdi.

Kahramanmaraş depremlerinde bir yıl geride kaldı. On binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği şehirlerin enkaza döndüğü afet bölgesinde acı bir an olsun dinmedi. Yakınlarını kaybedenler hüzünlerini, özlemlerini ve acılarını mezar taşlarına yazdı.

Büyük yıkım yaşayan Adıyaman'da da binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Adıyaman Yeni Mezarlıkta toprağa verilen depremzede vatandaşların mezar taşlarında yazan yazılar ise '6 Şubat'ın acısını yeniden hatırlatıyor...

'ÖKSÜZ KALDI KIZIM...'

Kimi mezar taşında, ‘Mezarlıkta papatya eksikti sen geldin’, ‘Toprak, emanetime iyi bak benim sarıldığım gibi sarıl anneme’, ‘Öksüz kaldı kızım, tadı yoktu bayramların, yarım kaldı hatıraların, kalmadı artık soranların’ şeklinde yazılan birçok yazı hem yürek parçalıyor hem de duygulandırıyor.

HEPSİ FARKLI HİKAYE

Her mezar taşındaki yazıların farklı hikayeleri anlattığını dile getiren vatandaşlar, “Çok duygulanıyoruz. Herkesin farklı hikayesi, farklı hatıraları var. Bu durum sadece mezarda kalmıyor. Bazı yazıları sonuna kadar okuyamıyorsunuz çünkü içiniz parçalanıyor ve yazıları hecelemeye başlıyorsunuz. Oldukça zor bir durum Allah herkese rahmet eylesin” diye konuştu.