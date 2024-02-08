Uluslararası kuruluşlardan deprem bölgesine 2,8 milyar dolar destek

Aralarında Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın da bulunduğu uluslararası finans kuruluşları, 6 Şubat depremlerinin ardından oluşan hasarın giderilmesi için Türkiye'ye 2,8 milyar dolarlık dış finansman sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, uluslararası finans kuruluşları, 6 Şubat tarihli depremlerin ardından Türkiye'ye finansman desteğinde bulundu.

DÜNYA BANKASI'NDAN 1,44 MİLYAR DOLAR DESTEK

Bu kapsamda Dünya Bankasından, İLBANK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sağlık bakanlıklarının, deprem hasarlarının giderilmesine yönelik faaliyetlerinde kullanılmak üzere 990,8 milyon dolar destek elde edildi.

Banka, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) da bölgedeki KOBİ'lerin toparlanması ve iş sürekliliğinin sağlanması için 450 milyon dolarlık kaynak aktardı. Böylece Dünya Bankasının sağladığı destek tutarı 1 milyar 440,8 milyon dolar oldu.

AVRUPA'DAN 705,7 MİLYON DOLAR FİNANSMAN

Avrupa Yatırım Bankası da İLBANK'a yerel yönetimlerin yürüteceği altyapı iyileştirme projeleri için yaklaşık 428,4 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası da Sağlık Bakanlığının bölgedeki sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi için yürüttüğü çalışmalara katkı amacıyla yaklaşık 277,3 milyon dolar kaynak ayırdı.

ASYA'DA TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

Asya Altyapı Yatırım Bankası, Türk Eximbank'a 100 milyon dolar finansman sağlarken, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankasına (TSKB) 100'er milyon dolar olmak üzere 200 milyon dolar finansman desteğinde bulundu. Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı, KOSGEB'e yaklaşık 138,4 milyon dolar ve Japon Uluslararası İşbirliği Bankası da TSKB'ye 200 milyon dolar kaynak aktardı.

TOPLAM DESTEK 2,8 MİLYAR DOLARI BULDU

Böylece 2023'te uluslararası finans kuruluşlarının depremlerin yaralarının sarılması amacıyla sağladığı dış finansman tutarı yaklaşık 2,8 milyar dolara ulaştı.

1,6 MİLYAR EURO HİBE İLE 4,3 MİLYAR EURO KREDİ TAAHHÜT EDİLDİ

Öte yandan, geçen yıl mart ayında Avrupa Komisyonunca Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda Türkiye'ye 1,6 milyar euro hibe ve 4,3 milyar euro kredi verilmesi taahhüt edilmişti.

Hibe kapsamında, Avrupa Komisyonunun sağladığı 1 milyar euro ile birlikte üye ülkeler 1,2 milyar euro destek öngörmüştü.

Konferansta, Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler de Türkiye'ye 336,5 milyon euro hibe vereceğini duyurmuştu. Bu ülkeler arasında 105,2 milyon euro ile Birleşik Arap Emirlikleri, 94,8 milyon euro ile Azerbaycan ve 46,3 milyon euro ile Kuveyt öne çıktı.

Uluslararası kuruluşlar da konferansta yaklaşık 57,4 milyon euro hibe sağlayacağını belirtirken, bunun 50,2 milyon eurosunu Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sağlayacağı kaydedilmişti.

Taahhüt edilen 4,3 milyar euroluk kredinin ise yaklaşık 1,7 milyar eurosunun Dünya Bankası, 1,5 milyar eurosunun Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 500'er milyon eurosunun Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, 55 milyon eurosunun Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 50 milyon eurosunun İspanya tarafından sağlanması öngörüldü.