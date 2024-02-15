PSG'ye veda eden Mbappe'nin yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri / Ajanslar
Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe'nin PSG Başkanı Al Khelaifi'ye ayrılık kararını ilettiği belirtildi.
Kylian Mbappe'nin PSG macerası noktalanıyor. RMC Sport'un haberine göre Mbappe, ayrılık kararını PSG'ye iletti.
Kylian Mbappe'nin 2024-25 sezonu öncesi Real Madrid'e imza atması bekleniyor.
MBAPPE REAL MADRİD'DE
PSG'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Fransız yıldızın kariyerini İspanya'da sürdüreceği belirtildi.
Real Madrid ile 5 yıllık kontrat imzalaması beklenen Mbappe'nin alacağı ücretin rekor seviyesinde olacağı konuşuluyor.
İspanyol devinin yıldız oyuncuya imza parası dahil astronomik bir ücret vermesi bekleniyor.
PSG, 2017-18 sezonunda Monaco'dan kiraladığı Mbappe'nin bonservisi için 180 milyon euro ödemişti.
Toplam 290 maça çıkan yıldız oyuncu, 243 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.
Kaynak: Ajanslar