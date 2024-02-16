İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Şubat 2024 22:49 - Güncelleme: 16 Şubat 2024 23:05 - Güncelleme:

Manisa, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da ihbar üzerine bir adrese yapılan baskında ele geçirilen yoğurt kabından çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü. Yoğurt kabının içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür olduğu görüldü.