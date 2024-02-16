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    • Haberler > Gündem > İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü

    İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Manisa, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Manisa'da ihbar üzerine bir adrese yapılan baskında ele geçirilen yoğurt kabından çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü. Yoğurt kabının içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür olduğu görüldü.

    Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde, 3 şüpheliye ait 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yoğurt kabının içinden çıkan tarihi sikke ve objeler ise polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.

    Aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa ele geçirildi.

    İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü

    Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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