İhbara giden polisler yoğurt kabının içinden çıkanlarla hayrete düştü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Manisa'da ihbar üzerine bir adrese yapılan baskında ele geçirilen yoğurt kabından çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü. Yoğurt kabının içinde çok sayıda tarihi sikke, obje ve figür olduğu görüldü.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından Akhisar ilçesinde, 3 şüpheliye ait 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yoğurt kabının içinden çıkan tarihi sikke ve objeler ise polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.
Aramalarda, 14 adet sikke, 106 adet tarihi eser nitelikli metal obje, 15 adet sembolik figür, 3 adet dedektör, 1 adet dedektör bataryası, 1 adet kulaklık, 2 adet çapa ele geçirildi.
Şüpheli 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı