Galatasaray, Ali Fuat Diriker'e veda etti: Her zaman hafızamızda kalacak

Galatasaray'ın 5 Ekim'de 108 yaşında vefat eden en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene; sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve Diriker'in ailesi ile sevenleri katıldı.

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Galatasaray Kulübü'nün en kıdemli üyesi, 1947 sicil numaralı Divan Kurulu Üyesi Ali Fuat Diriker, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

"GALATASARAY'I EİLGİLENDİREN HER OLAYDA BENİ ARARDI"

RAMS Park'ta düzenlenen törende konuşma yapan Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde okuduğu dönemden beri Ali Fuat Diriker'i tanıdığını belirterek, "2014 yılından itibaren bizzat kendisiyle de görüşme fırsatı buldum. Galatasaray Kulübü yönetiminde olduğum için kendisiyle defalarca görüştüm. Galatasaray'ı seven çok değerli biriydi. Yönetimde bulunduğum dönemlerde Galatasaray'ı ilgilendiren en ufak olayda beni arardı. Beni tebrik eder ve desteklerdi" ifadelerini kullandı.

Ali Fuat Diriker için RAMS Park'ta cenaze töreni düzenlendi

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ali Fuat Diriker vefat etmeden 2-3 hafta önce kendisiyle konuştuğunu dile getiren Özbek, şunları söyledi:

Telefonla beni aradı, 'Ne yapıyorsun?' dedi. Ben de kendisine yaptığımız projelerden bahsettim. Her seferinde destek verdiği gibi yine beni cesaretlendirdi ve Galatasaray'a yapmış olduğumuz hizmetlerden sitayişle bahsetti. Defalarca kendisiyle beraber oldum, buraya stadımıza davet ettim. Ender bulunan şahsiyetlerden birisiydi. Ulu bir Galatasaray çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Camiamıza bu tip kişilerin vermiş olduğu hizmetler Galatasaray'ı bugüne getirmiştir. Onların hepsinden Allah razı olsun. Kendisinin vefatı bizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Bu itibarla değerli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Her zaman hatıramızda, her zaman hafızamızda kalacak bir abimizi kaybettik. Camiamızın başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin diyorum.

Galatasaray, en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker'e veda etti

"GALATASARAY'A TUTKUYLA BAĞLIYDI"

Merhumun oğlu Ahmet Diriker, babası Ali Fuat Diriker'in Türkiye Cumhuriyeti değerlerini Galatasaray terbiyesi ve kültürüyle harmanladığını aktararak, "Doğruluk, çalışkanlık, dürüstlük, yardımseverlik, nezaket ve zarafet gibi kavramlardan asla taviz vermedi. Ailesine son derece bağlıydı. Çok iyi bir aile babasıydı. Aynı zamanda çok iyi bir eşti. Çok erken yaşta eşini kaybetti ama asla onu unutmadı. Bir seferinde Ankara'ya geliyordu. Onu karşılamaya gittim. Beni uzaktan gördü ve 'Oğlum, cebim para dolu ama maalesef annen yanımda değil' dedi" şeklinde konuştu.

Ali Fuat Diriker'in oğlu Ahmet Diriker,

Merhumun ikinci ailesinin Galatasaray olduğunu vurgulayan Ahmet Diriker, "Kısıtlı imkanlarına rağmen elinden gelen her türlü hizmeti verirdi. Yine de kendini yetiştiren Mekteb-i Sultani'ye olan borcunun hiçbir zaman bitmediğini düşünürdü. Galatasaray'a tutkuyla bağlıydı. Vefatından 3-4 gün önce sevgili lisesini bir kez daha ziyaret etti. Sadece Galatasaray'a değil, tüm Türkiye'ye örnek olabilecek bir insandı. Galatasaray'ına, sevgili yuvasına sizlerin de bulunduğu bir ortamda veda etmeyi çok isterdi. Sizler de buraya gelerek onun bu arzusunu yerine getirdiniz. Onu sevgili yuvasından uğurladınız. Bizleri bu acı günümüzde yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Diriker'in cenaze namazı, öğle vakti Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazına Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve Diriker'in ailesi ile sevenleri katıldı. Sonrasında merhumun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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