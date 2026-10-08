Galatasaray'a mı dönüyor? Menajerinden Mauro Icardi için net açıklama

Galatasaray'la sözleşmesinin sona erdiği 30 Haziran'dan sonra kulüpsüz kalan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, son günlerde Arjantinli yıldız hakkında gündeme gelen "sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği" iddialarına cevap verdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yaz transfer döneminde herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamayan ve yeniden Galatasaray forması giymek için kulübe haber yolladığı haberler çıkan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi.

"GALATASARAY'LA İLETİŞİME GEÇMEDİK"

Elio Pino, "Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi, her güzel şey gibi bir başlangıcı ve bir sonu olan harika bir maceraydı. Kimse Galatasaray'la iletişime geçmedi, Galatasaray'dan kimse beni aramadı. Bu yalan haber" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki futbolcu için gündeme gelen haberlere de tepki gösteren Elio Pino, "Her gün Mauro Icardi'ye karşı gülünç ve önceden planlanmış bir medya saldırısı düzenleniyor" dedi.

Galatasaray'da 4 sezonda 134 maça çıkan Mauro Icardi, 77 gol attı ve 25 asist yaptı.

"VEDA İÇİN CEVAP BEKLİYORUM"

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, "Icardi'nin kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı, sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, Galatasaray'a çok şey verdi, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, nasıl ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Yaptığı hizmetleri inkar etmiyoruz. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz. Benim döneminde geldi, Galatasaray'a çok şey kattı. Futbol böyle bir şey. Belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor, performansı düşüyor. En üst seviyede kalmaları lazım. Bizim taraftarımızı biliyorsun, iki maç performansı düşerse; farklı bir boyuta geliyor iş. (Muslera'yı ıslıkladılar sesi üzerine): Muslera'yı ıslıkladılar" şeklinde konuşmuştu.

ÖNERİLEN HABERLER KÖŞE YAZILARI O röportaj sonrası kayıp: 502 gündür unutulan Aslan

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala