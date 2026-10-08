"Yok artık" dedirten tam 10 kart fark: Barcelona 160, Galatasaray 16!

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iki takımın yayın gelirleri arasındaki büyük fark gündem oldu.

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Süper Lig'de yeni yayın ihalesi 13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. Kulüpler düşük yayın gelirlerinden yakınırken; Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 Ekim Salı günü karşılaşacak Galatasaray ve Barcelona'nın rakamları, aradaki farkı gözler önüne serdi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

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"TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda yayın geliri konusundan çarpıcı bir açıklama geldi. Divan Kurulu üyesi Mete İkiz, sarı-kırmızılı kulübün yayın gelirinin 16 milyon euro olduğunu belirterek, "Dört senesir şampiyon, alınan para bu! Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun muhakkakj düzelmesi lazım" ifadesini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e 3-1 yenildi.

BARCELONA'DAN 10 KAT FARK

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği İspanyol ekibi Barcelona'nın yayın gelirinin, 160 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal'in ise yaklaşık 200 milyon euro yayın geliri bulunuyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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