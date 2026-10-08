Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

"Yok artık" dedirten tam 10 kart fark: Barcelona 160, Galatasaray 16!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Başlık Resmi"Yok artık" dedirten tam 10 kart fark: Barcelona 160, Galatasaray 16!

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Barcelona'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi iki takımın yayın gelirleri arasındaki büyük fark gündem oldu.

Kaydet
|

Süper Lig'de yeni yayın ihalesi 13 Ocak 2027'de gerçekleştirilecek. Kulüpler düşük yayın gelirlerinden yakınırken; Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 13 Ekim Salı günü karşılaşacak Galatasaray ve Barcelona'nın rakamları, aradaki farkı gözler önüne serdi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Başlık ResmiBarcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O röportaj sonrası kayıp: 502 gündür unutulan Aslan
KÖŞE YAZILARI

O röportaj sonrası kayıp: 502 gündür unutulan Aslan

"TÜRK FUTBOLUNUN KANAYAN YARASI"

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen Divan Kurulu Toplantısı'nda yayın geliri konusundan çarpıcı bir açıklama geldi. Divan Kurulu üyesi Mete İkiz, sarı-kırmızılı kulübün yayın gelirinin 16 milyon euro olduğunu belirterek, "Dört senesir şampiyon, alınan para bu! Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun muhakkakj düzelmesi lazım" ifadesini kullandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e 3-1 yenildi.
Başlık ResmiGalatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting'e 3-1 yenildi.

BARCELONA'DAN 10 KAT FARK

Galatasaray'ın 13 Ekim Salı akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği İspanyol ekibi Barcelona'nın yayın gelirinin, 160 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal'in ise yaklaşık 200 milyon euro yayın geliri bulunuyor.

ÖNERİLEN HABERLER
ÖZEL│Galatasaray’ın eski yıldızı Fleurquin
SPOR

ÖZEL│Galatasaray’ın eski yıldızı Fleurquin'den Barcelona maçı şifresi: Galibiyet reçetesi Osimhen
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.