Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray'ın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı ekibin maçta yakalayabileceği fırsatları işaret eden Rıdvan Dilmen, karşılaşmadan kritik rol alabilecek iki isme dikkat çekti. Dilmen, skor tahmini için de çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde La Liga ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.

İspanyol devine karşı Galatasaray'ın yakalayabileceği fırsatları değerlendiren Rıdvan Dilmen, karşılaşmada dengeleri değiştirebilecek iki oyuncuya vurguda bulundu.

Dilmen, Galatasaray'ın milli ara sonrasında karşılaşmaya daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağının altını çizerek, sarı-kırmızılı futbolcular arasında yoğun maç trafiğinden etkilenen isimlerin bulunduğunu belirtti. Davinson Sanchez ve Lucas Torreira'nın temposunu işaret eden Dilmen, Galatasaray'ın genel anlamda Barcelona karşılaşmasına hazır bir görüntü sergilediğini söyledi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tahmin! İki ismin rolüne vurgu yaptı

Barcelona'nın son dönemdeki performansından övgüyle bahseden Dilmen, önemli oyuncalarının kadroda olmamasına rağmen İspanya ekibinin yüksek oyun düzeyini koruduğunu dile getirdi.

Rıdvan Dilmen, İspanya ekibinin durumunu "Barcelona müthiş durumda. Raphinha olmamasına rağmen form durumları çok yüksek. Getafe maçında Pedri, Cubarsi ve Cancelo'yu dinlendirmiş. Bunun üzerine Rams Park'ın zemini de düzeldi" sözleri ile değerlendirdi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tahmin! İki ismin rolüne vurgu yaptı

"NET FIRSATLAR YAKALANABİLİR"

Sarı-kırmızılı ekibin Barcelona karşında skor üretebileceği net pozisyonlara girebileceğini ifade eden Dilmen, topa sahip olma mücadelesinin de belirleyici olacağını belirti. Dilmen, "Ama ben Galatasaray'ın muhakkak 2-3 tane net pozisyon bulacağını düşünüyorum. Topu kimse rakibe vermez. Adamlar alıyorlar. Top rakipteyken yorulursun ama top sendeyken yorulmazsın" dedi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tahmin! İki ismin rolüne vurgu yaptı

BARIŞ ALPER VE SARA ETKİSİNE VURGU

Hücum planı konusunda Galatasaray'ın doğru hamleler yapması gerektiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz'ın süratini önemli bir avantaj olarak öne çıkardı. Yılmaz'ın topsuz alanda savunma arkasına yapacağı koşularla Barcelona savunmasını zorlayabileceğini değerlendirmesinde bulunan Dilmen, yıldız oyuncunun ilk 11'e yazılması gerektiğini söyledi.

Galatasaray-Barcelona maçı öncesi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı tahmin! İki ismin rolüne vurgu yaptı

Galatasaray'ın kadrosundan Gabriel Sara'nın da önemine ilişkin konuşan Dilmen, Brezilyalı futbolcunun uzun paslarının, Galatasaray'ın savunmadan hücuma hızlı geçişlerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Karşılaşmaya ilişkin tahminini de paylaşan Rıdvan Dilmen, iki takımdan birini kesin favori olarak göstermedi. Dilmen, mücadelenin sonucunun önceden kolayca kestirilemeyeceğini belirterek karşılaşmayı üç ihtimalli bir maç olarak değerlendirdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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