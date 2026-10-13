Bitsin artık bu hasret! Fenerbahçe, Aston Villa'yı gözüne kestirdi

Üç eleme turunda oynadığı maçlarda dört galibiyet ve iki beraberlik alarak Devler Ligi’ne katılan F.Bahçe, Ada’da kazanarak 18 yıl sonra zafer yaşamak istiyor…

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Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa’ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiltere’de tarih yazmayı hedefliyor. 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi’ne katılarak moral bulan sarı lacivertliler, eleme aşamalarında oynadığı altı maçı dört galibiyet ve iki beraberlikle namağlup tamamlamış, lig aşamasındaki ilk maçında ise Roma ile berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi’ndeki bir önceki tecrübesinden iki beraberlik ve dört yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu kulvardaki son zaferini 2007-08 sezonunda, çeyrek final eşleşmesinde 18 yıl önce Chelsea karşısında elde etmişti.

O SENE BU SENE

Fenerbahçe, 2 Nisan 2008’de Kadıköy’de aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı sekiz karşılaşmada üç beraberlik ve beş mağlubiyet aldı. İsmail Kartal ve ekibi, yarın oynanacak Aston Villa maçında bu kötü seriyi sona erdirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026’da Avrupa Ligi’nde 1-0 mağlup olduğu Aston Villa’ya 1977’deki eşleşmede de 2-0 ve 4-0’lık sonuçlarla yenilmişti. Ancak İngiliz ekibi bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe, Premier Lig’de altı maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi alan Villa’yı mağlup etmekte kararlı.

OĞUZ GÖREVE

Aston Villa deplasmanına ideal kadrosuyla çıkma fırsatı yakalayan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Kerem-Oğuz değişikliği yapmayı planladığı öğrenildi. Kartal’ın, İngiltere’de sezonun formsuz isimlerinden Kerem’i yedek bırakıp hem savunmada hem de hücumda etkili olan Oğuz’a görev vereceği belirtiliyor.

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