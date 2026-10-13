Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Bitsin artık bu hasret! Fenerbahçe, Aston Villa'yı gözüne kestirdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bitsin artık bu hasret! Fenerbahçe, Aston Villa'yı gözüne kestirdi
Başlık ResmiBitsin artık bu hasret! Fenerbahçe, Aston Villa'yı gözüne kestirdi

Üç eleme turunda oynadığı maçlarda dört galibiyet ve iki beraberlik alarak Devler Ligi’ne katılan F.Bahçe, Ada’da kazanarak 18 yıl sonra zafer yaşamak istiyor…

Kaydet
|
Mehmet Emin Uluç
MEHMET EMİN ULUÇ

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Aston Villa’ya konuk olacak Fenerbahçe, İngiltere’de tarih yazmayı hedefliyor. 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi’ne katılarak moral bulan sarı lacivertliler, eleme aşamalarında oynadığı altı maçı dört galibiyet ve iki beraberlikle namağlup tamamlamış, lig aşamasındaki ilk maçında ise Roma ile berabere kalmıştı. Şampiyonlar Ligi’ndeki bir önceki tecrübesinden iki beraberlik ve dört yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bu kulvardaki son zaferini 2007-08 sezonunda, çeyrek final eşleşmesinde 18 yıl önce Chelsea karşısında elde etmişti.

O SENE BU SENE

Fenerbahçe, 2 Nisan 2008’de Kadıköy’de aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı sekiz karşılaşmada üç beraberlik ve beş mağlubiyet aldı. İsmail Kartal ve ekibi, yarın oynanacak Aston Villa maçında bu kötü seriyi sona erdirmek istiyor. Sarı-lacivertliler, 22 Ocak 2026’da Avrupa Ligi’nde 1-0 mağlup olduğu Aston Villa’ya 1977’deki eşleşmede de 2-0 ve 4-0’lık sonuçlarla yenilmişti. Ancak İngiliz ekibi bu sezon sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Fenerbahçe, Premier Lig’de altı maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve üç yenilgi alan Villa’yı mağlup etmekte kararlı.

ÖNERİLEN HABERLER
Aston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim
SPOR

Aston Villa-Fenerbahçe maçına sürpriz konuk: Geleceğim

OĞUZ GÖREVE

Aston Villa deplasmanına ideal kadrosuyla çıkma fırsatı yakalayan Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın Kerem-Oğuz değişikliği yapmayı planladığı öğrenildi. Kartal’ın, İngiltere’de sezonun formsuz isimlerinden Kerem’i yedek bırakıp hem savunmada hem de hücumda etkili olan Oğuz’a görev vereceği belirtiliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.