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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in güldüren diyalogu "Hayırlı olsun şampiyonluğunuz"

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek&#039;in güldüren diyalogu &quot;Hayırlı olsun şampiyonluğunuz&quot;

Spor Haberleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ı ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir künefe ustasının "Hayırlı olsun şampiyonluğunuz" demesi üzerine bakın ne yaptı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Hatay'daydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarla birlikte geçiren Özbek, ziyaret esnasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hatay’ın yöresel lezzeti olan künefe tatlısını yemek için bir iş yerine misafir oldu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in güldüren diyalogu

Özbek'in misafir olduğu işletmede güldüren bir diyalog da yaşandı. Künefe ustasının, ‘Şimdiden hayırlı olsun şampiyonluğunuz’ demesi üzerine gülümseyerek teşekkür etti. Çevredeki vatandaşlar ve yönetim kurulu da bu tebrik sözlerine alkışlarla karşılık verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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