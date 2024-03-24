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Haberler > Spor > Galatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması! Flaş sözler! Daha önce transfer iddiaları ortaya atılmıştı

Galatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması! Flaş sözler! Daha önce transfer iddiaları ortaya atılmıştı

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Galatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması! Flaş sözler! Daha önce transfer iddiaları ortaya atılmıştı

Spor Haberleri

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, kendisine sık sık manşetlerde yer buluyor. Geçtiğimiz günlerde takas karşılığında Bayer Leverkusen'e gönderileceği iddia edilen Arda Güler hakkında, daha önce adının transfer dedikoduların karıştığı Galatasaray cephesinden flaş bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Celta Vigo karşısında attığı ilk gol ve Osasuna deplasmanında orta sahadan yaptığı gol denemesi geniş yankı bulan Güler'in, Bayer Leverkusen'e kiralanacağı iddia edilmişti. 

İspanyol basınında yer alan habere göre Madrid, 50 milyon euro + Arda Güler'in kiralanması karşılığında, Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz'i kadrosuna katmak istiyordu. Haberin devamında Güler'in bu transferi, ilk 11'de forma giymek kaydıyla kabul edebileceği detayı da yer almıştı.

FLAŞ SÖZLER

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırmıştı geçtiğimiz günlerde. 

Öncesinde de Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialar çok konuşulan Güler hakkında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Marca'ya konuştu. 

Galatasaray cephesinden Arda Güler açıklaması! Flaş sözler! Daha önce transfer iddiaları ortaya atılmıştı - 1. Resim

Arda Güler'in, Real Madrid'de emin ellerde olduğunu belirten Garcia "Çok genç yaşta ülkenin en büyük takımlarından birinde oynayıp iyi maçlar çıkardı" ifadelerini kullandı. Güler'in kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun tarzı olduğunu bildiren Gomez, "Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu" dedi. 

Garcia son olarak şu sözleri kullandı:

"Arda'nın fiziksel zorluklarının Real Madrid'in antrenman seviyesiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok maç oynayan bir takım. Bu nedenle ağır antrenmanların sayısı çok fazladır. Arda yeni bir ülkeye gelmiş genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkıp diğer 11 kişiye karşı oynamak. Bu değişiklikler stres oluşturabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilemiyorum. Benim bildiğim şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu" 

 

Düzenleyen:  - Spor
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