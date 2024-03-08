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Haberler > Spor > Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı

Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı
Galatasaray, Çaykur Rizespor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 6 golle aştı. Karşılaşmaya yaptığı hat-trick ile Kerem Demirbay damga vurdu. Galatasaray'ın diğer gollerini Derrick Köhn, Lucas Torreira ve İcardi kaydetti. Aslan, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltirken, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında evinde Çaykur Rizespor’u 6-2 ile geçti. Galatasaray’ın gollerini 9. dakikada Derrick Köhn, 31. dakikada Lucas Torreira, 40, 45 ve 65. dakikalarda Kerem Demirbay ve 85. dakikada Mauro İcardi kaydetti.

Çaykur Rizespor’un gollerini ise 38. dakikada Casper Nielsen ve İbrahim Olawoyin kaydetti.

Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı - 1. Resim

PUAN FARKI 5'E YÜKSELDİ

Galatasaray, bu galibiyetle puanını 78'e yükselterek haftayı lider kapatmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla Fenerbahçe'yle olan puan farkını 5'e yükseltti.

MUSLERA, SÜPER LİG’DEKİ 400. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 400. kez bir Süper Lig maçında giydi.

Sarı-kırmızılılara 2011'de transfer olan tecrübeli file bekçisi, takımdaki 13. sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki kaleci, Çaykur Rizespor mücadelesiyle ligdeki 400. maçına çıktı.

Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı - 2. Resim

OKAN BURUK BERKAN’A STOPERDE GÖREV VERDİ

Okan Buruk, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda asıl mevkisi orta saha olan Berkan Kutlu'ya stoperde görev verdi.

Okan Buruk, bu sezon sol bekte görev verdiği tecrübeli orta saha oyuncusunu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sol stoperde sahaya sürdü.

Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı - 3. Resim

ZİYECH, 2024'TE İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, bu yıl ilk kez maç kadrosuna girdi.

Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık 2023'te yapılan Fenerbahçe derbisinde süre alan Ziyech, daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Fas Milli Takımı'nın formasını giyen Ziyech, turnuvadan sakat döndü.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan müsabakanın 22. dakikasında sakatlandı.

Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı - 4. Resim

Maça devam edemeyen Kaan Ayhan yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı. Müsabakaya sağ açıkta başlayan Barış Alper Yılmaz, değişiklik sonrası sağ bek bölgesine geçti.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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