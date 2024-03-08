Galatasaray evinde Rizespor’a 6 attı! Hat-trick yapan Kerem Demirbay jeneriklik gollerle yıldızlaştı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mart 2024 21:56 - Güncelleme: 8 Mart 2024 22:32 - Güncelleme:

Galatasaray, Çaykur Rizespor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Çaykur Rizespor engelini 6 golle aştı. Karşılaşmaya yaptığı hat-trick ile Kerem Demirbay damga vurdu. Galatasaray'ın diğer gollerini Derrick Köhn, Lucas Torreira ve İcardi kaydetti. Aslan, bu galibiyetle puanını 78'e yükseltirken, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti.