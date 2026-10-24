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Galatasaray evinde set vermeden kazandı

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Galatasaray evinde set vermeden kazandı
Başlık ResmiGalatasaray evinde set vermeden kazandı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray Madeş Mobilya, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda konuk ettiği AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u 3-0 yendi.

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Galatasaray Madeş Mobilya, SMS Grup Efeler Ligi 2'nci haftasında AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı 25-14, 25-20 ve 31-29 biten set sonuçlarıyla kazanarak, ligde ilk galibiyetini aldı.

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Alper Bulut
Galatasaray Madeş Mobilya: Alonso, Maa, Efe Mandıracı, Yiğit Kaplan, Can Koç, Maar (Abdulsamet Yalçın, Gökçen Yüksel, Gülhan Emir Pınar)
AKEDAŞ Onikişubat Belediyespor: Hakan Polat, Arda Bostan, Hamacher, Atakan Topal, Candido, Moreira (Ali İhsan Heper, Burak Çevik, Galvez, Mehmet Hacıoğlu)
Setler: 25-14, 25-20, 31-29
Süre: 95 dakika (24, 29, 42)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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