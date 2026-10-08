Ömer Koç'tan Filenin Sultanları'na yemek: Rahmi Koç'un primi dudak uçuklattı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Adülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 2026 yılında Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan milli sporcuları dev prim sözü verdi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 yılını çifte zaferle tamamladı. Ay-yıldızlılar, önce Çin'de düzenlenen Milletler Ligi'nde şampiyon olurken, ardından İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek altın madalya kaznadı. Bu başarıların ardından Koç Holding'den sürpriz bir jest geldi.

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini Abdülmecid Efendi Korusu'ndaki Telezzüz'de ağırladı.

Koç Topluluğu’ndan A Milli Kadın Voleybol Takımı’na destek

"GENÇLERE ÖRNEK OLDUNUZ"

Ömer Koç, sporcuların gençlere ve kızlara örnek olduğunu vurgulayarak, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilhâm verdiniz. Bu bakımdan Atatürk'ün kızları olarak anılmanızı çok anlamlı buluyorum. Lâik Cumhuriyet'i ve

onun değerlerini yaşatacak olan, siz cesur Türk kadınlarısınız. Hepinizi cân-ı gönülden tebrik ederim" dedi.

BİR MİLYON EURO PRİM

Yemekte Rahmi M. Koç'un 1 milyon euro prim verdiğini açıklayan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Bu akşam da, Koç Topluluğu'nun Millî Takımımıza 1 milyon euro destek sağlayacağı bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle, Türk voleyboluna ve Millî Takımımıza yıllardır maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Rahmi M. Koç'a özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Üstündağ

"UMARIM YENİ NESİLLERE İLHAM OLUR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, "Millî formayla kazandığımız her başarıda çok büyük bir gurur hissediyoruz. Biliyoruz ki hiçbir başarı yalnızca sahada mücadele eden oyuncularla kazanılmıyor. Federasyonumuzdan teknik ekibimize, ailelerimizden tribünleri dolduran taraftarlarımıza, yıllardır Türk voleyboluna inanan ve bizi destekleyen sponsorlarımıza kadar çok büyük bir ekibin emeğini her zaman yanımızda hissediyoruz. Umarım bugün bizim yaşadığımız bu gurur, yeni nesillere 'Onlar yapabildiyse biz de yapabiliriz' dedirtir. Sportif başarıların ötesinde, bizleri en çok mutlu eden şeylerden biri de bu olur" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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