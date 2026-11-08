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Galatasaray Filarmoni Orkestrası!

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Galatasaray Filarmoni Orkestrası!
Başlık ResmiGalatasaray Filarmoni Orkestrası!

Nefis bir maç izlettikleri için iki takımı da tebrik ediyorum. G.Saray seriyi altı maça çıkarıp gücünü gösterdi…

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Ali Naci Küçük
ALİ NACİ KÜÇÜK

SAYGI!

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Galatasaray’ı da saygı duyulacak bir mücadele ve oyun ortaya koyan Amedspor’u da tebrik ederim!

Ligin zirvesindeki Galatasaray ile ilk 10 haftanın sürpriz takımı olan ve ikincilik koltuğunda oturan Amedspor’un mücadelesi, bulundukları yeri hak ettiklerinin göstergesi niteliğindeydi!

Amedspor’un inatçı kimliği, skor ne olursa olsun maçı bırakmayıp oynamaktan vazgeçmeyen yapısı geceye renk kattı…

Harika bir maç

Nefes nefese bir maç izledik!

Torreira ilk yarının gizli kahramanı gibiydi. Atom karınca; defansta, ofansta, orta sahada, her yerdeydi. Leão’nun golünde asisti yapan, Batrakov’un ikinci golünde ise pozisyonu kazandığı topla başlatan isim Torreira’ydı.

Galatasaraylıların altın çocuğu Batrakov, şut ile ortanın karışımı bir vuruşla golü bulurken ikinci yarının başında ‘Kalinka’ parçasını skor tabelasında yine çaldırdı!

Amed pes etmedi

Herkes maç bitti zannederken Amed, ‘Yeni başlıyoruz!’ der gibiydi! Saba, gerçekten şapka çıkarılacak bir frikik golü atarken üç dakika sonra Furkan’ın ortasında Gift Orban, golüyle RAMS Park’ta soğuk duş etkisi oluşturdu. Galatasaraylılar strese girerken Lemina ve Davinson takımı ayakta tuttu. Sara’nın iyi servisinde Barış Alper’in kafa vuruşuyla Galatasaray fişi çekti!

Galatasaray’da Osimhen yoksa Batrakov var, o yoksa Leão var, o da yoksa Barış Alper var!

Kısacası Galatasaray Filarmoni Orkestrası…

Maç kazandıracak çok enstrümanı var!

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