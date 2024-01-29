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    • Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Misafir ekip, 29'uncu dakikada Arda Kızıldağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. İşte dakika dakika kritik maça dair detaylar...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)
    Galatasaray, Gaziantep Fk, Süper Lig, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ile Rams Park'ta karşılaşıyor. 

    Arda Kardeşler'in yönettiği maç liderlik yolunda ev sahibi ekip için büyük önem taşırken, sarı kırmızılılar taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Gazianep temsilcisi ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Davinson, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi
    Gaziantep FK: Nita, Arda, Djilobodji, Ertuğrul, M'bakata, Sorescu, Jevtovic, Furkan, Maxim, Markovic, Dragus

    MAÇTAN DAKİKALAR

    1' Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

    4' Mertens serbest vuruş kullandı, ceza alanında Mauro Icardi kafayı vurdu ancak top üst direkten dışarı gitti.

    8' Mertens'in derin topunda Barış Alper sol çaprazdan yakın direği düşündü, aut...

    18' Ceza alanı içinde top Kerem'de kaldı, karşı karşıya pozisyonda Kerem kaleci Nita'yı geçemedi.

    29' Djilobodji sol kanattan ortaladı, kale dibinde Arda Kızıldağ kafayı vurdu ve fileleri sarstı! (0-1)

    Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)

    ICARDİ 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Son olarak Süper Lig'in 18'inci haftasındaki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Icardi, sakatlığı nedeniyle 3 müsabakada forma giyemedi, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.

    CASSIO LINCOLN'E PLAKET VERİLDİ

    Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Cassio Lincoln'e plaket ve forma verildi. Sarı kırmızılı takımda 2007-2009 yıllarında forma giyen eski Brezilyalı futbolcu, plaket ve formasını Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray Gaziantep Fk Süper Lig
    Haberler > Spor > Galatasaray - Gaziantep FK (Canlı anlatım)
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