Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig'e döndü

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Ağustos 2024 13:04 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 13:11 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Premier Lig'e dönen İlkay Gündoğan, eski adresi Manchester City'yi tercih etti.