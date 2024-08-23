Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig'e döndü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Premier Lig'e dönen İlkay Gündoğan, eski adresi Manchester City'yi tercih etti.
Galatasaray'ın transfer listesindeki İlkay Gündoğa, yeni takımı ile anlaştı. Barcelona'dan ayrılan deneyimli oyuncu, yeniden eski takımına döndü.
YENİDEN MANCHESTER
Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Barcelona'ya giden İlkay Gündoğan, eski adresine döndü. Manchester City'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, İlkay Gündoğan ile yeniden anlaşma yapıldığı duyuruldu.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi