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Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig'e döndü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig&#039;e döndü

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Barcelona'dan ayrılacağı kesinleştikten sonra adı Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın yeni takımı belli oldu. Premier Lig'e dönen İlkay Gündoğan, eski adresi Manchester City'yi tercih etti.

Galatasaray'ın transfer listesindeki İlkay Gündoğa, yeni takımı ile anlaştı. Barcelona'dan ayrılan deneyimli oyuncu, yeniden eski takımına döndü.

Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig'e döndü - 1. Resim

YENİDEN MANCHESTER

Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Barcelona'ya giden İlkay Gündoğan, eski adresine döndü. Manchester City'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, İlkay Gündoğan ile yeniden anlaşma yapıldığı duyuruldu.

Galatasaray ile adı anılan İlkay Gündoğan yeniden Premier Lig'e döndü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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