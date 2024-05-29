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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu&#039;nun bonservisini belirledi
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Kerem Aktürkoğlu'na teklifler geldi. Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, geçen yılın ardından bu yılda şampiyon oldu. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı açıklamalar ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. Kerem Aktürkoğlu açıklamasında "İkinci şampiyonluğum çok özel çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım" ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY'IN KAPISINI ÇALDILAR

TRT Spor'un haberine göre La Liga ekiplerinden Real Sociedad ve MLS'ten bir takım, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Haberde milli futbolcu için Real Sociedad'ın 12, MLS ekibinin ise 14 milyon Euro'luk teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisini belirledi - 1. Resim

GALATASARAY BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ

Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinden 20 milyon Euro bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı. Bu sezon 54 maça çıkıp 3759 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu 15 gol, 9 asistlik skor katkısı verdi. 25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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