Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde tur hesapları: Kaç puan yetecek, Türk derbisi mümkün mü?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasını galibiyetle kapatan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin üst tur ihtimalleri yeniden hesaplandı. Futbol veri analiz platformlarının simülasyonlarına göre iki temsilcimizin de ilk 24'e kalma şansı ciddi oranda artarken doğrudan son 16 turuna hatta ilk 8'e yükselme ihtimali de devam ediyor. Kalan üç maçta alınabilecek puanlara göre oluşacak senaryoları ve Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçebilecek 'Türk derbisi' ihtimalini mercek altına aldık...
Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, puanını 9'a yükseltirken Shakhtar Donetsk'i aynı skorla mağlup eden Fenerbahçe ise 8 puana ulaştı.
GALATASARAY'IN İLK 24 İHTİMALİ YÜZDE 95'E ULAŞTI
StatsUltra'nın 15 bin ihtimalden oluşan simülasyonuna göre Galatasaray'ın lig aşamasını ilk 24 içerisinde tamamlama ihtimali yüzde 95'e ulaştı.
Sarı-kırmızılıların doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 7, play-off dahil herhangi bir yoldan son 16 turuna kalma ihtimali ise yüzde 42 olarak hesaplandı.
Football Meets Data'nın Aston Villa galibiyeti sonrasında yayımladığı hesaplamada ise Galatasaray'ın ilk 24 ihtimali yüzde 95,9, ilk 8 ihtimali yüzde 9,8 olarak gösterildi.
FENERBAHÇE'NİN TUR İHTİMALİ BİR MAÇTA 28 PUAN ARTTI
Shakhtar Donetsk deplasmanından üç puanla dönen Fenerbahçe'nin üst tur ihtimalinde ise önemli bir artış yaşandı.
StatsUltra'nın Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde yüzde 48,1 olarak hesapladığı ilk 24 ihtimali, galibiyetin ardından yüzde 76,3'e yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin lig aşamasında elenme ihtimali yüzde 23,7'ye gerilerken doğrudan son 16 turuna yükselme ihitmali ise yüzde 2.
Football Meets Data verilerine göre lig aşamasını 9 puanla tamamlayan takımların ilk 24'e girme ihtimali yaklaşık yüzde 50 seviyesindeyken, bu oran 10 puanda yüzde 95'e yaklaşıyor.
11 puan ise simülasyonların neredeyse tamamında ilk 24 için yeterli oluyor.
İlk 8 yarışında ise 15 ile 16 puan arasında oldukça büyük bir fark bulunuyor.
KAÇ PUANLA HANGİ SIRADA OLUNUR?
İki Türk temsilcisi açısından kritik puan eşikleri şöyle:
- 10 puan: İlk 24 için güçlü ihtimal.
- 11 puan: İlk 24 için yüzde 99,98 ihtimal.
- 12 puan: Modelde bütün simülasyonlarda ilk 24.
- 15 puan: İlk 8 ihtimali yüzde 29,2.
- 16 puan: İlk 8 ihtimali yüzde 82,7.
- 17 puan: İlk 8 ihtimali yüzde 99,1.
GALATASARAY'A KAÇ PUAN YETER?
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybetmesine rağmen Lille, Stuttgart ve Aston Villa galibiyetleriyle önemli bir çıkış yakalayan Galatasaray'ın önünde üç karşılaşma kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanı bulunan Galatasaray'ın kalan üç karşılaşmasını da kaybetmesi halinde ilk 24'e girme ihtimali yüzde 50,2 olarak hesaplanıyor. Bu durumda averaj hesapları devreye giriyor.
Sarı-kırmızılıların yalnızca bir beraberlik alarak 10 puana ulaşması durumunda bu ihtimal yüzde 94,8'e, iki beraberlikle 11 puana ulaşması halinde ise yüzde 99,98'e yükseliyor.
Galatasaray'ın kalan üç maçta bir galibiyet veya üç beraberlik alarak 12 puana ulaşması, simülasyonların tamamında ilk 24'e kalması için yeterli oluyor.
İLK 8 İÇİN KRİTİK PUAN BARAJI
Sarı-kırmızılıların bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 13 puana ulaşması halinde ilk 8 ihtimali yüzde 0,1, bir galibiyet ve iki beraberlikle 14 puana ulaşması durumunda ise yüzde 4,3 olarak hesaplanıyor.
Kalan üç maçta iki galibiyet alarak 15 puana ulaşacak Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 29,2'ye çıkıyor.
İki galibiyet ve bir beraberlikle 16 puana ulaşılması halinde ilk 8 ihtimali yüzde 82,7'ye yükselirken sarı-kırmızılıların kalan üç karşılaşmasını da kazanarak lig aşamasını 18 puanla tamamlaması durumunda bu oran yüzde 99,9'a ulaşıyor.
FENERBAHÇE'YE KAÇ PUAN LAZIM?
Liverpool ve Shakhtar Donetsk galibiyetleriyle Şampiyonlar Ligi'nde üst tur yarışına tutunan Fenerbahçe'nin kalan üç karşılaşmasında iki deplasman ve bir iç saha mücadelesi bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 8 puanı bulunan Fenerbahçe'nin kalan üç karşılaşmasını da kaybetmesi halinde ilk 24'e girme ihtimali yüzde 7,2'ye kadar düşüyor. Sarı-lacivertlilerin yalnızca bir beraberlik alarak 9 puana ulaşması durumunda bu ihtimal yüzde 50,2'ye, iki beraberlikle 10 puana ulaşması halinde ise yüzde 94,8'e yükseliyor.
Fenerbahçe'nin kalan üç maçta bir galibiyet veya üç beraberlik alarak 11 puana ulaşması halinde ilk 24'e girme ihtimali yüzde 99,98 olarak hesaplanıyor. Bir galibiyet ve bir beraberlikle 12 puana ulaşılması ise simülasyonların tamamında ilk 24'e kalmak için yeterli oluyor.
İLK 8 İHTİMALİ İÇİN ÜÇ GALİBİYET GEREK
Sarı-lacivertlilerin bir galibiyet ve iki beraberlikle 13 puana ulaşması halinde ilk 8 ihtimali yüzde 0,1, iki galibiyet ve bir mağlubiyetle 14 puana ulaşması durumunda ise yüzde 4,3 olarak hesaplanıyor.
Kalan üç karşılaşmada iki galibiyet ve bir beraberlik alarak 15 puana ulaşacak Fenerbahçe'nin doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 29,2'ye çıkıyor.
Fenerbahçe'nin kalan üç karşılaşmasını da kazanarak lig aşamasını 17 puanla tamamlaması halinde ise ilk 8'e girme ihtimali yüzde 99,1'e ulaşıyor. Söz konusu oranlar, Football Meets Data'nın genel puan bazlı simülasyonlarına dayanıyor.
İKİ TAKIM EŞLEŞEBİLİR Mİ?
StatsUltra'nın verilerinde ilk 24 olasılıkları Galatasaray için yüzde 95,7, Fenerbahçe için yüzde 76,4 olarak gösteriliyor. Aynı model Galatasaray'ın lig aşamasını 13 puanla 13'üncü, Fenerbahçe'nin ise 11 puanla 20'nci sırada tamamlayacağını öngörüyor.
Bu konudaki çalışmalarıyla bilinen 'Ülke Puanı' adlı adlı sosyal medya sayfasının gerçekleştirdiği 10 bin simülasyona göre Galatasaray ile Fenerbahçe'nin son 16 turu play-off aşamasında karşı karşıya gelme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı. Söz konusu derbi, play-off aşamasındaki en muhtemel 11'inci eşleşme olarak gösteriliyor.
UEFA'nın eleme turlarına ilişkin kura sistemi uyarınca takımların play-off aşamasındaki muhtemel rakipleri, lig aşamasını tamamladıkları sıralamaya göre belirleniyor.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 9 ve 10'uncu sırada tamamlayan takımlar 23 ve 24'üncü, 11 ve 12'nci sırada tamamlayanlar 21 ve 22'nci, 13 ve 14'üncü sırada tamamlayanlar 19 ve 20'nci, 15 ve 16'ncı sırada tamamlayanlar ise 17 ve 18'inci sıradaki takımlardan biriyle play-off turunda eşleşecek.
İlk 8'de yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükseliyor.
İKİ TEMSİLCİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
'Ülke Puanı'nın aktardığı bir başka çalışmaya göre Galatasaray'ın play-off turundaki en muhtemel rakibi yüzde 5,1 ile Portekiz ekibi Porto. Sarı-kırmızılıların İspanyol ekipleri Atletico Madrid ve Villarreal ile eşleşme ihtimali ise yüzde 4,7 olarak hesaplandı.
Fenerbahçe'nin en muhtemel rakibi yüzde 4,7 ile Atletico Madrid olarak gösterilirken sarı-lacivertlilerin Sporting ve Galatasaray ile eşleşme ihtimali yüzde 4,6 olarak hesaplandı.