İLK 8 İÇİN KRİTİK PUAN BARAJI

Sarı-kırmızılıların bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 13 puana ulaşması halinde ilk 8 ihtimali yüzde 0,1, bir galibiyet ve iki beraberlikle 14 puana ulaşması durumunda ise yüzde 4,3 olarak hesaplanıyor.

Kalan üç maçta iki galibiyet alarak 15 puana ulaşacak Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselme ihtimali yüzde 29,2'ye çıkıyor.

İki galibiyet ve bir beraberlikle 16 puana ulaşılması halinde ilk 8 ihtimali yüzde 82,7'ye yükselirken sarı-kırmızılıların kalan üç karşılaşmasını da kazanarak lig aşamasını 18 puanla tamamlaması durumunda bu oran yüzde 99,9'a ulaşıyor.