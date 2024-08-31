Galatasaray'da 24 saatte 3 ayrılık! Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da ayrılıklar peş peşe geliyor. Sarı-kırmızılı ekip Leo Dubois'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini açıkladı. Böylece Galatasaray'da Köhn ve Zaha'nın ardından son 24 saatte üçüncü ayrılık yaşandı.

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip; Köhn ve Zaha'nın ardından Leo Dubois ile de yollarını ayırdı.

Köhn'ü Werder Bremen'e, Zaha'yı ise Fransız ekibi Lyon'a kiralayan Aslan, Dubois'in ise sözleşmesi feshetti.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda da Fransız oyuncuya teşekkür ederek, "Galatasaray formasıyla gösterdiğin özveri ve mücadelen için teşekkürler Leo! Gelecekteki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Galatasaray beklentileri karşılayamayan futbolcularını göndermeye devam ediyor.

Önce Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan sarı-kırmızılılar, daha sonra ise Zaha'yı Lyon'a gönderdi. Son olarak ise Fransız sağ bek Dubois'le karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Leo Dubois'in de sözleşmesinin feshedilmesiyle birlikte son 24 saatte 3 ayrılık birden yaşanmış oldu.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı.

Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.