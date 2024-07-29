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Galatasaray'da ayrılık! Kiralık olarak Adanaspor'da forma giyecek

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Galatasaray&#039;da ayrılık! Kiralık olarak Adanaspor&#039;da forma giyecek

Spor Haberleri

Galatasaray, Jankat Yılmaz'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını ve oyuncunun TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'a kiralandığı duyurdu.

Galatasaray, 19 yaşındaki kalecisi Jankat Yılmaz'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıp, Adanaspor'a kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzaladığımız akademi oyuncumuz Jankat Yılmaz, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Adanaspor'a kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'da ayrılık! Kiralık olarak Adanaspor'da forma giyecek - 1. Resim

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