Ziyech kalacak mı? Galatasaray'ın tek bir şartı var
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgili son karar verildi. Suudi Arabistan'a gideceği öne sürülen Faslı yıldız, Avusturya'da yapılan kampta yer alarak kalacağının sinyalini vermişti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in yeni sezonda hangi ligde oynayacağı merakla bekleniyor.
Suudi Arabistan'a gideceği iddia edilen Faslı yıldızın takımda kalması bekleniyor.
Okan Buruk'un ilk 11'de şans vermek istediği Ziyech için yönetimin tek bir şartı var.
ZIYECH İÇİN 1 ŞART VAR
Tecrübeli oyuncu için yüksek bir teklif gelmesi durumunda ayrılığına izin verileceği, aksi halde takımda tutulacağı öğrenildi.
Avusturya kampında gösterdiği performansla adından söz ettiren Ziyech, teknik ekibin gözüne girmişti.
Türkiye'de oynadığı ilk sezonda Süper Lig ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan milli oyuncunun takımda kalmaya sıcak baktığı belirtildi.