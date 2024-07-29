Ziyech kalacak mı? Galatasaray'ın tek bir şartı var

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 29 Temmuz 2024 14:09 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 14:23 - Güncelleme:

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech ile ilgili son karar verildi. Suudi Arabistan'a gideceği öne sürülen Faslı yıldız, Avusturya'da yapılan kampta yer alarak kalacağının sinyalini vermişti. İşte detaylar...