Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'dan sürpriz tercih! İşte yeni adresi

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 29 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme:

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Galatasaray sözleşmesi sona eren Hamza Akman'ın yeni takımı belli oluyor. Genç oyuncunun Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.