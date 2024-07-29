Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman'dan sürpriz tercih! İşte yeni adresi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray sözleşmesi sona eren Hamza Akman'ın yeni takımı belli oluyor. Genç oyuncunun Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Hamza Akman ile görüşmelere başladı.
Selçuk İnan'ın takımında görmek istediği 19 yaşındaki orta saha oyuncusunun imza atmaya yakın olduğu konuşuluyor.
SEZONA BİREYSEL OLARAK HAZIRLANDI
Yeni sezon çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Hamza Akman, Galatasaray ile sözleşme uzatmamıştı.
Genç yıldız ile daha önce Danimarka'nın köklü ekiplerinden Kopenhag'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor