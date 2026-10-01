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Spor

Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gelişmesi: Okan Buruk'a ilettiler

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Sarı-kırmızılı takımın bazı tecrübeli futbolcuları, bu sezon bekledikleri süreyi bulamıyor. Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gibi isimler, daha fazla oynama beklentilerini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

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Galatasaray, 2026-2027 sezonunda 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gibi tecrübeli isimler, bu süreçte istedikleri süreyi bulamadı.

İlkay Gündoğan'ın kontratı sezon sonunda bitecek.
Başlık Resmiİlkay Gündoğan'ın kontratı sezon sonunda bitecek.
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İLKAY 11, KAAN 1 DAKİKA OYNADI

İlkay Gündoğan, milli maç arasına kadarki süreçte ligde sadece bir maçta oynadı. Çorum FK mücadelesinde son 6 dakika oyuna giren 35 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında da son 5 dakika oyuna dahil oldu. Takımın 3 kaptanından biri olan Kaan Ayhan da formaya hasret kaldı. Ligde sadece 1 dakika süre alan 31 yaşındaki milli futbolcu, UEFA listesine yazılmadı.

Kaan Ayhan'ın 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiKaan Ayhan'ın 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; iki futbolcu da, teknik ekipten Süper Lig'de daha fazla forma şansı istedi. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de sakatlığı nedeniyle ilk 7 maçta geniş kadrolarda yer alamadı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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