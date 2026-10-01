Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gelişmesi: Okan Buruk'a ilettiler

Sarı-kırmızılı takımın bazı tecrübeli futbolcuları, bu sezon bekledikleri süreyi bulamıyor. Kaan Ayhan ve İlkay Gündoğan gibi isimler, daha fazla oynama beklentilerini teknik direktör Okan Buruk'a iletti.

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Galatasaray, 2026-2027 sezonunda 6 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan gibi tecrübeli isimler, bu süreçte istedikleri süreyi bulamadı.

İlkay Gündoğan'ın kontratı sezon sonunda bitecek.

İLKAY 11, KAAN 1 DAKİKA OYNADI

İlkay Gündoğan, milli maç arasına kadarki süreçte ligde sadece bir maçta oynadı. Çorum FK mücadelesinde son 6 dakika oyuna giren 35 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Sporting maçında da son 5 dakika oyuna dahil oldu. Takımın 3 kaptanından biri olan Kaan Ayhan da formaya hasret kaldı. Ligde sadece 1 dakika süre alan 31 yaşındaki milli futbolcu, UEFA listesine yazılmadı.

Kaan Ayhan'ın 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; iki futbolcu da, teknik ekipten Süper Lig'de daha fazla forma şansı istedi. Tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç de sakatlığı nedeniyle ilk 7 maçta geniş kadrolarda yer alamadı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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