A Milli Takım’ın aldığı kötü sonuçların ardından Galatasaray’da milli oyuncuların moral durumu gündeme geldi. Okan Buruk, zorlu fikstür öncesi futbolcularını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçerken Barış Alper Yılmaz’a özel izin verdi, eleştirilerin odağındaki Leroy Sane ile de birebir görüşme kararı aldı.

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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı karşılaşmalarda alınan sonuçlar, Galatasaray’da da yakından takip ediliyor. Milli takım kadrosunda yer alan sarı-kırmızılı oyuncuların zorlu maçların ardından yaşayabileceği moral kaybı, teknik heyetin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli ara sonrasında oyuncularının fiziksel durumunun yanı sıra mental olarak da hazır şekilde takıma dönmesini hedefliyor. Bu kapsamda özellikle milli takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz için özel bir uygulamaya gidildi.

Galatasaray’da milli alarm: Okan Buruk’tan yıldızlarına özel terapi

BARIŞ ALPER’E ÖZEL İZİN

Belçika karşılaşmasının ardından sarı kart cezası nedeniyle milli takım kampından ayrılan Barış Alper Yılmaz’a Okan Buruk tarafından özel izin verildi. Genç oyuncunun milli takımda yaşanan sonuçların ardından moralini toparlaması ve Galatasaray’ın yoğun maç trafiğine hazırlanması amaçlanıyor.

Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün’ün de milli takım kampının ardından Galatasaray’a moralsiz dönmesi bekleniyor. Okan Buruk’un, oyuncularıyla birebir görüşmeler gerçekleştirerek hem mental açıdan hazırlık yapması hem de yaklaşan yoğun fikstüre odaklanmalarını sağlaması planlanıyor.

Galatasaray’da milli alarm: Okan Buruk’tan yıldızlarına özel terapi

SANE İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Buruk’un gündemindeki bir diğer isim ise Leroy Sane olacak. Sezon başından bu yana performansı nedeniyle eleştirilen ve henüz skor katkısı üretemeyen Alman yıldızla özel bir görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Tecrübeli teknik adamın, Sane’nin takıma katkısını artırmak ve oyuncunun üzerindeki baskıyı azaltmak adına birebir iletişim kuracağı öğrenildi.

Galatasaray’da milli alarm: Okan Buruk’tan yıldızlarına özel terapi

DURSUN ÖZBEK’TEN TAKIMA GÜVEN MESAJI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de takımın önündeki zorlu fikstür öncesinde camiaya ve futbolculara güven veren mesajlar verdi. Özbek, Kasımpaşa maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşılaşacaklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kasımpaşa maçından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile karşılaşacağız. Zorlu bir döneme giriyoruz ama Galatasaray bu zorlu dönemlerin her zaman üstesinden gelmesini bilmiştir. Yine de öyle olacağını düşünüyorum."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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