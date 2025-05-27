Galatasaray'da sakatlık! Yunus Akgün açıklaması geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2025 16:51 - Güncelleme: 27 Mayıs 2025 17:01 - Güncelleme:

Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı sebebiyle ameliyat oldu. Kulüp, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve serbest kalma bedeli 11 milyon euro olan milli futbolcunun sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda bir süredir sakatlığı bulunan ve iğneyle oynayan 24 yaşındaki milli futbolcu Yunus Akgün, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle operasyon geçirdi. İlgili Haber Victor Osimhen'in Al Hilal'e transferini duyurdular: Maaşı belli oldu! "TEDAVİSİNE HIZLICA BAŞLANDI" Galatasaray Kulübü'nün resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Yunus Akgün, bugün sponsor hastanemiz olan Medicana’da, kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Kulüp sağlık ekibimizin tedavisine hızlıca başladığı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz." 44 MAÇTA 12 GOL, 14 ASİST Sözleşme uzatma görüşmeleriyle gündemde olan Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 44 maçta mücadele etti. Mukavelesinde "11 milyon euroya serbest kalır" maddesi bulunan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sahada kaldığı 3 bin 150 dakikada rakip filelere 12 gol gönderdi ve takım arkadaşlarına 14 asist yaptı. İlgili Haber Coşkun Sabah'tan Galatasaray'a sitem! İşte sahneye çıkmamasının sebebi...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş