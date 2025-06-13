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Galatasaray'da veda zamanı! Göksenin Köksal ile yollar ayrıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da veda zamanı! Göksenin Köksal ile yollar ayrıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılıların altyapısından yetişen ve uzun yıllar boyunca kaptanlık görevini üstlenen Göksenin Köksal, kulübe veda etti.

Henüz 15 yaşında Galatasaray altyapısına adım atan ve 2009 yılında A takıma yükselen Göksenin Köksal, 15 sezon boyunca sarı-kırmızılı formayı terletti. Son 8 sezonu takım kaptanı olarak geçiren deneyimli oyuncu, toplamda 601 resmi karşılaşmada Galatasaray formasını giydi.

Göksenin Köksal, Basketbol Süper Ligi'nde 379, Avrupa kupalarında 195 ve Türkiye ile Cumhurbaşkanlığı kupalarında 27 kez sahaya çıktı.

Galatasaray'da veda zamanı! Göksenin Köksal ile yollar ayrıldı - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Veda Zamanı, Teşekkür Zamanı

Henüz 15 yaşındayken katıldığı Galatasaray altyapısında sırtına geçirdiği parçalı formasını, 2009 yılında A takımda giymeye başladı…

Son 8 sezonunda da kaptan olarak giydiği şanlı Galatasaray forması ile toplam 15 sezonda 379 kez Basketbol Süper Ligi, 195 kez Avrupa kupaları, 27 kez Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı kupalarında olmak üzere 601 kez parkeye ayak bastı. 

Büyük bir aidiyet ve mücadele bilinciyle terlettiği sarı kırmızılı forması ile camiamızda unutulmaz hatıralar bırakarak ismini Galatasaray tarihine işledi.

Altyapıdan, A takım kaptanlığına uzanan bu hikâyede, vermiş olduğu emekler, göstermiş olduğu mücadele ve Galatasaray Erkek Basketbol takımlarına kattıkları için Galatasaray Spor Kulübü olarak Göksenin Köksal’a teşekkürlerimizi sunarız.

Teşekkürler Kaptan. Yolun açık olsun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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