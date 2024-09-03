Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı! Ayağının tozuyla 3'lü çektirdi

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen, İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Uçağı sabaha karşı havalimanına inen Nijeryalı golcüyü binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. "Dünyanın en iyi taraftarları burada" diyen Osimhen, ilk 3'lüyü de çektirdi.

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından marş ve tezahüratlarla karşılandı. Büyük bir coşku yaşayan Galatasaray taraftarları ilginç görüntüler verdi.

İLK 3'LÜ GELDİ

Dünyanın en pahalı 4. golcüsü olan Osimhen, taraftarlara ilk 3'lüyü çektirdi. Neşeli halleriyle dikkat çeken deneyimli futbolcu, basın mensuplarına kısa bir açıklama da yaptı.

Buraya geldiği için iyi hissettiğini belirten Oshimen, "Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım. Stadyumda taraftarları görmemek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Dries Mertens ile beraber oynayacağı hatırlatılan Nijeryalı oyuncu, "Mertens, müthiş birisi. Bana çok yardımcı olmuştu. Kendisiyle gelmeden önce konuştum. Onunla oynamak içi sabırsızlanıyorum. Diğer takım arkadaşlarımla da oynayacağım için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Osimhen, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Futbol Direktörü Cenk Ergün'le birlikte özel araçla alandan ayrıldı.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.