Galatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama! İki gün sürecek, işte program...

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun kutlanacağı Yenikapı'da hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. İki gün sürecek olan kutlamalarda birçok sanatçı sahne alacak, yarın saat 21.00'de ise kupa kaldırılacak. İşte Yenikapı şampiyonluk kutlamasına dair detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti, yurt genelinde milyonlarca taraftar sokaklara döküldü. Kulübün şampiyonluk kutlaması için belirlenen adres ise ne Florya ne de RAMS Park... Yenikapı Meydanı, bu sene sarı kırmızılıların şampiyonluk kupasını kaldıracağı yer oldu.

KUTLAMALAR İKİ GÜN SÜRECEK

Galatasaray'ın iki gün sürecek olan şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar son aşamada. Bugün yapılacak ilk tören 12.00'de DJ performansı ile başlayacak, saat 19.00'da Göztepe maçı alanda izlenecek.

Yarın ise oyuncular üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Sarayburnu'na gidecek. Boğazda tekne turu sonrası Yenikapı'ya geçilecek. Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

Birçok sanatçı sahne alacak, Her futbolcu sahneye çıkacak. Saat 21.00'de şampiyonluk kupası kaldırılacak.

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