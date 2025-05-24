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Galatasaray'dan Yenikapı'da 5 yıldızlı kutlama! İki gün sürecek, işte program...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;dan Yenikapı&#039;da 5 yıldızlı kutlama! İki gün sürecek, işte program...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun kutlanacağı Yenikapı'da hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. İki gün sürecek olan kutlamalarda birçok sanatçı sahne alacak, yarın saat 21.00'de ise kupa kaldırılacak. İşte Yenikapı şampiyonluk kutlamasına dair detaylar...

Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 2 hafta şampiyonluğunu ilan etti, yurt genelinde milyonlarca taraftar sokaklara döküldü. Kulübün şampiyonluk kutlaması için belirlenen adres ise ne Florya ne de RAMS Park... Yenikapı Meydanı, bu sene sarı kırmızılıların şampiyonluk kupasını kaldıracağı yer oldu.

KUTLAMALAR İKİ GÜN SÜRECEK

Galatasaray'ın iki gün sürecek olan şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklar son aşamada. Bugün yapılacak ilk tören 12.00'de DJ performansı ile başlayacak, saat 19.00'da Göztepe maçı alanda izlenecek.

Yarın ise oyuncular üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi'nden Sarayburnu'na gidecek. Boğazda tekne turu sonrası Yenikapı'ya geçilecek. Kutlamalar saat 19.05'te başlayacak.

Birçok sanatçı sahne alacak, Her futbolcu sahneye çıkacak. Saat 21.00'de şampiyonluk kupası kaldırılacak.

5'İNCİ YILDIZA ÖZEL SAHNE

Akşam'ın haberine göre; bunun için alana 5'inci yıldızlı özel bir sahne yapıldı. Tören sırasında alanın içerisinde ve dışarısında geniş çaplı güvenlik önlemleri alınacak. Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacak. Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacak.

Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı ve patlayıcı madde içeri sokulmayacak. Alana kurulan iki adet GSStore'da ürün satışı yapacak. İki gün boyunca 5 yıldızlı ürünler taraftarların beğenisine sunulacak.

20 BİNE VİP, 650 BİNE LOCA

GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar töreni ücretsiz izleyebilecek. Aylık 350 TL karşılığında GS Plus Premium üyesi olan taraftalar ise muhteşem töreni sahne önünden takip edecek. 20 bin TL karşılığında VIP biletleri de satışa çıkarıldı. Ayrıca 650 bin TL'ye loca satışların yapılacağı da öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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