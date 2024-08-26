Galatasaray'ın Avrupa'da 318. sınavı Young Boys'a karşı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin Young Boys takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 318. mücadelesine çıkacak.

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı 317 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 120 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 475 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ" ELEMELERİNDE 34. RANDEVU

Galatasaray, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı kupasının elemelerinde 33 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde 33 eleme maçında 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 75 gol atan Galatasaray, kalesinde 37 gol gördü.

"DEVLER LİGİ"NDE 18. KEZ MÜCADELE ETME HEDEFİNDE

Galatasaray, Young Boys'u elemesi durumunda tarihinde 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 17 kez grup aşamasında boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan grup aşamasında yer aldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan gruplarda mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'u eleyerek "Devler Ligi"nde bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almayı hedefliyor.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 33 22 7 4 75 37 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 94 37 31 26 146 119 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 317 113 84 120 429 475

İSVİÇRE TAKIMLARINA KARŞI 19. MAÇ

Galatasaray, İsviçre ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla daha önce 18 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. "Cimbom" 5 kez de mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar söz konusu maçlarda rakip fileleri 44 kez havalandırırken kalesinde 32 gol gördü.

SAHASINDA MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray, iç sahada İsviçre takımlarıyla yaptığı 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi olduğu müsabakalarda İsviçre temsilcileri karşısında 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde sadece 7 gol gördü.