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Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı ile anlaştığı iddia edildi

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Galatasaray&#039;ın bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı ile anlaştığı iddia edildi

Spor Haberleri

Galatasaray, bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'ya resmi teklif yaptı. Milli futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübün teklifine olumlu cevap verdiği iddia edildi.

Sağ beke Elias Jelert ve forvete Michy Batshuayi'yi transfer eden Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar 10 numara bölgesi için Mertens'e alternatif olacak bir futbolcu ararken, sürpriz bir isim ortaya atıldı. 

YUSUF YAZICI GÜNDEMDE

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, geçen sezonu Lille'de geçiren ve şu an bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Haberde Yusuf Yazıcı'nın bonservisinin elinde bulunmasının transfer için önemli bir faktör olduğu belirtildi.

Galatasaray'ın bonservisi elinde olan Yusuf Yazıcı ile anlaştığı iddia edildi - 1. Resim

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Ayrıca, Yusuf Yazıcı'nın Galatasaray'ın teklifine olumlu cevap verdiği ve anlaşmanın büyük oranda tamamlandığına dikkat çekildi.

Trabzonspor altyapısından yetişen başarılı on numara 2019 yılında transfer olduğu Lille'de 1 lig ve 1 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Düzenleyen:  - Spor
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