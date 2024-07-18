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Galatasaray'ın Elias Jelert için yapacağı teklif belli oldu!

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Galatasaray&#039;ın Elias Jelert için yapacağı teklif belli oldu!
Galatasaray, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey’in ayrılığından sonra sağ bek pozisyonu için henüz kesin bir isim bulamadı. Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Cimbom, Elias Jelert'i hedef tahtasına aldı. Genç oyuncu için sıkı bir pazarlık dönemi yaşanıyor

Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonu için birçok ismi gündemine alırken, Elias Jelert ismi öne çıkmaya başladı. Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki sağ bek için resmi görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın Elias Jelert için yapacağı teklif belli oldu! - 1. Resim

Fotomaç’ın haberine göre, sarı-kırmızılılar sağ bek pozisyonu için yaklaşık 7 milyon Euro bütçe ayırmış durumda. Ancak Kopenhag, kapıyı 10 milyon Euro’dan açıyor ve kıran kırana bir pazarlık yapılıyor. Galatasaray, bonservis ücretinin yanı sıra sonraki satıştan pay vermeyi de teklif ediyor.

Galatasaray'ın Elias Jelert için yapacağı teklif belli oldu! - 2. Resim

Jelert’in geleceği parlak bir oyuncu olması ve ileride Avrupa’nın beş büyük ligine transfer yapma potansiyeli bulunması nedeniyle Galatasaray, bu transferi önemli bir yatırım olarak görüyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce Sacha Boey'in Galatasaray formasıyla parlayıp 30 milyon Euro’ya Bayern Münih'e transfer olmasını örnek gösteriyor.

Ancak Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, Elias Jelert’in ayrılmasına sıcak bakmıyor. Geçen sezon Kopenhag’da 45 resmi maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı. Teknik direktör Neestrup'un vazgeçilmez isimlerinden biri olan Jelert’in takımdan ayrılması, teknik ekibin istemediği bir durum olarak belirtiliyor. Jelert'in güncel piyasa değeri ise 5.50 milyon Euro olarak gözüküyor.

Düzenleyen:  - Spor
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