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Galatasaray'ın istediği Wan-Bissaka, Manchester United'dan West Ham'a gitti

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Spor Haberleri

İngiliz ekibi West Ham United, adı bir dönem Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı.

 

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Manchester United'ın sağ beki Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti.

West Ham United Kulübü, 26 yaşındaki İngiliz futbolcuyla 7 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 15 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerine Crystal Palace'ta başlayan Wan-Bissaka, 2019'da 50 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.

Wan-Bissaka, Manchester United formasıyla 5 sezonda 190 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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