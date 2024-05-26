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Galatasaray'ın Konyaspor ile yapacağı şampiyonluk maçındaki muhtemel 11'i

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Süper Lig'in son haftasındaki şampiyonluk maçında Konyaspor'a konuk oluyor. İşte Konyaspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Pol van Boekel oturacak. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde giren lider Galatasaray, ligin geride kalan 37 maçlık bölümünde 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 99 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, Konya deplasmanında 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Puan cetvelinde 15. sırada bulunan Konyaspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Yeşil-beyazlılar, karşılaşmada 1 puan alırsa ligde kalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor muhtemel 11: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Soner, N'Zonzi, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Çikalleshi.

Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

TARAFTAR KAFİLEYİ UĞURLADI

Şampiyonluk mücadelesi için Konya'ya akın eden sarı kırmızılı taraftarlar, maça kısa bir süre kala takımı stadyuma uğurladı.

Galatasaray'ın Konyaspor ile yapacağı şampiyonluk maçındaki muhtemel 11'i - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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