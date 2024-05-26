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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç anlar! Beşiktaşlı taraftar katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç anlar! Beşiktaşlı taraftar katıldı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trendyol Lig'in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Kutlama yapan taraftarların arasında Beşiktaşlı bir taraftarın sevinci dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 3-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa’da sarı-kırmızılı taraftarlar, meydanlara akın ederek şampiyonluklarını kutladı.

TARAFTARLAR KONVOY YAPTI 

Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ilginç anlar! Beşiktaşlı taraftar katıldı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ FORMALI TARAFTAR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Son düdüğün çalınmasıyla birlikte binlerce Galatasaray taraftarı ellerinde meşale ve bayraklarla sokaklara çıktı. Kutlamalar esnasında bir Beşiktaş formalı taraftar ise eline Galatasaray bayrağı alarak coşkuya ortak oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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