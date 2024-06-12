Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilmişti! Fenerbahçe Oğuz Aydın'a resmi teklif yaptı

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Süper Lig'in yıldızı Oğuz Aydın'a Fenerbahçe resmi teklif yaptı. Alanyaspor'un oyuncusuna Ajax'ın da ilgisi olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray gelecek sezona iddialı kadrolarla girmek için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar da Kerem Aktürkoğlu'nun EURO 2024 sonrası geleceği hakkındaki kararı açıklaması bekleniyor. Galatasaray, her ihtimale karşılık Kerem'in yerine alternatifler bakmaya başladı. Aslan'ın ilgilendiği Oğuz Aydın'a Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

Fanatik'in haberine göre; Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Oğuz Aydın için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Fenerbahçe'nin Ajax'ın da transfer listesinde olduğu iddia edilen Oğuz Aydın için ilk teklifinin 3 milyon Euro olduğu öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor'da geride kalan sezonda 38 maçta sahaya çıkan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı.

PİYASA DEĞERİ

Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösteriliyor.