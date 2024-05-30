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Galatasaray'ın transferde kasası dolacak! Kerem Aktürkoğlu piyasa değerini 85 kat artırdı

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Galatasaray&#039;ın transferde kasası dolacak! Kerem Aktürkoğlu piyasa değerini 85 kat artırdı
Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'yla vedalaşmaya hazırlanıyor. Real Sociedad'a transfer olması beklenen milli futbolcu, piyasa değerini son 4 yılda 85 kat artırdı.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezon öncesi takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Sociedad'ın oyuncu için Galatasaray'a 12 milyon Euro önerdiği iddia edildi. Galatasaray ise teklifi henüz kabul etmedi ancak Kerem'in gidişine izin verdi.

Aktürkoğlu'nun Galatasaray'a transfer olduktan sonra artan piyasa değeri ise dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın transferde kasası dolacak! Kerem Aktürkoğlu piyasa değerini 85 kat artırdı - 1. Resim

TAM 85 KAT ARTTI

Sarı-Kırmızılılara transfer olduğunda 200 bin Euro piyasa değeri olan Kerem Aktürkoğlu bu rakamı tam 17 milyon Euro'ya çıkardı.

25 yaşındaki milli futbolcu böylece son 4 yılda değerini tam 85 katına çıkarmış oldu.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA VEDA SİNYALİ

Şampiyonluk kutlamalarında kısa bir konuşma yapan Kerem Aktürkoğlu, geleceği hakkında ipuçları verdi. Başarılı futbolcu, "Eğer burada olursam, her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın transferde kasası dolacak! Kerem Aktürkoğlu piyasa değerini 85 kat artırdı - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 37 karşılaşmada görev alan Kerem Aktürkoğlu 12 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
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