Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 3 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 10:22 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olan süper yıldızın sarı-kırmızılı ekibe imza atması manşetleri süsledi. Transfer için; sansasyonel, şok edici, cesur bir hamle gibi ifadeler kullanıldı.