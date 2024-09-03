Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler...
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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olan süper yıldızın sarı-kırmızılı ekibe imza atması manşetleri süsledi. Transfer için; sansasyonel, şok edici, cesur bir hamle gibi ifadeler kullanıldı.
Galatasaray, dünyaca ünlü süper yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı golcünün sürpriz imzası dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle İtalyanlar, Osimhen'in transferini ilk sayfadan duyurdu.
İşte öne çıkan Osimhen manşetleri...
Calciomercato: Sansasyonel Osimhen, Napoli-Galatasaray anlaşması.
Spazio Napoli: Mertens, Osimhen'i yeniden buluyor.
Corriere dello Sport: Osimhen kiralık olarak Galatasaray'da. Oyuncu anlaşmaya onay verdi, artık imza için İstanbul'da.
The Sun: Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir hamle yaptı.
Soccernet Nigeria: Osimhen, Chelsea'ye transferinin başarısız olmasının ardından neden Galatasaray'a katılıyor? Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulübün üst düzey bir forvete ihtiyacı olması ve Napoli'nin onu maaş bütçesinden çıkaramama çaresizliği nedeniyle Galatasaray'a transfer olma kararı aldı. Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Osimhen'i transfer etmeye karar verdiği ortaya çıktı.
90min: Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralamak için şok edici anlaşmayı tamamladı.