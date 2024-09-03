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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler...

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Güncel piyasa değeri 100 milyon euro olan süper yıldızın sarı-kırmızılı ekibe imza atması manşetleri süsledi. Transfer için; sansasyonel, şok edici, cesur bir hamle gibi ifadeler kullanıldı.

Galatasaray, dünyaca ünlü süper yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna kattı. Nijeryalı golcünün sürpriz imzası dünya basınında geniş yer buldu. Özellikle İtalyanlar, Osimhen'in transferini ilk sayfadan duyurdu.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 1. Resim

İşte öne çıkan Osimhen manşetleri...

Calciomercato: Sansasyonel Osimhen, Napoli-Galatasaray anlaşması.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 2. Resim

Spazio Napoli: Mertens, Osimhen'i yeniden buluyor.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 3. Resim

Corriere dello Sport: Osimhen kiralık olarak Galatasaray'da. Oyuncu anlaşmaya onay verdi, artık imza için İstanbul'da.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 4. Resim

The Sun: Türkiye şampiyonu Galatasaray, Osimhen'i sezon sonuna kadar kiralamak için cesur bir hamle yaptı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 5. Resim

Soccernet Nigeria: Osimhen, Chelsea'ye transferinin başarısız olmasının ardından neden Galatasaray'a katılıyor? Victor Osimhen, sarı kırmızılı kulübün üst düzey bir forvete ihtiyacı olması ve Napoli'nin onu maaş bütçesinden çıkaramama çaresizliği nedeniyle Galatasaray'a transfer olma kararı aldı. Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin sakatlığı nedeniyle Osimhen'i transfer etmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 6. Resim

90min: Galatasaray, Victor Osimhen'i kiralamak için şok edici anlaşmayı tamamladı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyayı salladı! İşte o manşetler... - 7. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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