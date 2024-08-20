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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys kadrosundan çıkarıldı

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Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun gıda zehirlenmesi sebebiyle kamp kafilesinden çıkarıldığını duyurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys kadrosundan çıkarıldı - 1. Resim

Devler Ligi'nde lig aşamasına kalmak için İsviçre ekibiyle play-off mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılar bugün İsviçre'ye gidecek. Galatasaray kafilesinin hareket etmesine kısa bir süre kala Barış Alper'den gelen haberle sarsıldı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys kadrosundan çıkarıldı - 2. Resim

Gıda zehirlenmesi yaşayan milli oyuncu, İsviçre kamp kafilesinden çıkarıldı. Yapılan açıklamaya göre, Barış Alper Yılmaz'ın takıma dahil edilip edilmeyeceği yarın sabah yapılacak son kontrolün ardından belli olacak.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys kadrosundan çıkarıldı - 3. Resim

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

BİLGİLENDİRME: Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre’ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys kadrosundan çıkarıldı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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