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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti?

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Galatasaray&#039;ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti?

Spor Haberleri

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekipleriyle masaya oturan yıldız ismin, İngiltere'ye gidemediği ortaya çıktı. Crystal Palace ve Leicester City sarı-kırmızılı takımdan kolaylık beklerken, görüşmelerin tıkandığı ifade ediliyor.

Transfer görüşmeleri yapmak için Galatasaray'ın Hatayspor ve Konyaspor maçlarında kadroda olmayan Zaha ile ilgili herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti? - 1. Resim

İngiliz ekipleri Leicester City ve Crystal Palace ile temas halinde olan Fildişili yıldızın, İngiltere'ye neden transfer olamadığı ortaya çıktı. 

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti? - 2. Resim

6 MİLYON EURO'LUK BORÇ

Sabah'ın haberine göre, 2023-2024 sezonunda İngiltere'ye birkaç kez giriş-çıkış yapan Zaha'ya 6 milyon euro'luk vergi borcu çıkarıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti? - 3. Resim

31 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenen İngiliz ekiplerinin vergi problemi nedeniyle geri adım attığı öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti? - 4. Resim

Transferin gerçekleşmesi için Palace ve City'nin sarı-kırmızılı kulüpten bu vergi borcunu ödemesini istediği öğrenilirken, Galatasaray'ın bu teklifi reddettiği belirtiliyor.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha herkesi şaşırttı! İngiliz ekipleri neden vazgeçti? - 5. Resim

Zaha'nın İngiltere'ye dönüşü vergi problemi nedeniyle askıya alındı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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