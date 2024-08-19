Galatasaray'ın yıldızından çarpıcı iddia! Taraftar yüzüme meşale attı

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı bir taraftarla yaşadığı olayı anlattı. Avusturya kampında Galatasaraylı birinin yüzüne meşale attığını ifade eden deneyimli isim, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız isim, sarı-kırmızılı taraftarlarla arasında geçen bir olayı anlatarak adeta isyan etti.

Kendi kanalında açıklamalar yapan Wilfried Zaha, takımla birlikte Avusturya kampında olduğu dönemde bir taraftarın yüzüne meşale fırlattığını söyledi.

"Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmamam insanları neden bu kadar rahatsız ediyor?" diyen Zaha, "Önemli olan takımın iyi gidiyor olması ve kazanıyor olması. Ben olsam da olmasam da takım kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Bir taraftarın kendisine meşale attığını dile getiren yıldız oyuncu, "Geldiğimden beri bana sevgi gösteren çok sayıda Galatasaray taraftarı var. Bir de sevgi göstermeyen bir sürü insan var.

Şunu bir dinleyin; Avusturya'da oynadığımız sezon öncesi maçı sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzüme isabet edecek bir meşale attı. Hepsi Galatasaray taraftarıydı. Orada rakip taraftar yoktu, sadece Galatasaray taraftarları vardı. Birisi neredeyse yüzümü yakacak bir meşale attı. Biraz geri çekilmeseydim yüzümde iz kalacaktı. Ondan sonra da beni sevdiğinizi söyleyeceksiniz." şeklinde konuştu.

Fildişili kanat, takımda neden şans bulamadığına dair gelen soruya ise, "Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız yöneticilere sorun. Ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok." diyerek cevap verdi.